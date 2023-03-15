В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Воздушную тревогу вечером во вторник объявили в трех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики, которые находятся под контролем украинских властей.

Ранее во вторник воздушную тревогу четыре раза объявляли и отменяли на всей территории Украины, а также в отдельных регионах страны.