14 марта, 21:01
Военная операция на Украине

В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Воздушную тревогу вечером во вторник объявили в трех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики, которые находятся под контролем украинских властей.

Ранее во вторник воздушную тревогу четыре раза объявляли и отменяли на всей территории Украины, а также в отдельных регионах страны. 

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