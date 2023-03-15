В ДНР сообщили о 50 выпущенных ВСУ снарядах по населенным пунктам республики

Три мирных жителя получили ранения

ДОНЕЦК, 15 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив по ним 50 боеприпасов. В результате обстрелов ранены три мирных жителя, сообщило в ночь на среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По его данным, при обстрелах применялись ствольная артиллерия калибра 122 мм, 152 мм и 155 мм, а также ударный беспилотник. Всего было зафиксировано 11 обстрелов, выпущено 50 боеприпасов. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Ясиноватая.

В результате обстрелов ранены три мирных жителя, повреждений жилого сектора и объектов гражданской инфраструктуры не было, отмечается в сводке.

За минувший понедельник в республике было зафиксировано 27 обстрелов со стороны ВСУ.