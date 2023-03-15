В Горном Алтае возбудили дело о халатности чиновников районной администрации

По данным ведомства, халатность чиновников привела к нарушению прав 98 жителей льготной категории на бесплатное предоставление земельных участков

ТАСС, 15 марта. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело о халатности сотрудников администрации Чемальского района, из-за которой были нарушены права 98 жителей льготной категории на бесплатное предоставление земельных участков. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"По материалам доследственной проверки, проведенной по заявлению жительницы Чемальского района, обратившейся на личный прием к руководителю следственного управления, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с октября 2019 года по настоящее время должностные лица администрации Чемальского района не исполняли свои обязанности по рассмотрению заявлений на получение земельных участков в собственность граждан льготной категории - это имеющие трех и более детей, ветераны боевых действий, члены молодых семей. В результате преступного бездействия местных чиновников 98 жителей не были своевременно поставлены на соответствующий учет и не могли получить земельный участок в собственность бесплатно.