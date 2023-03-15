Суд впервые в России начал рассмотрение дела по статье "Акт международного терроризма"

Гражданина Украины Павла Запорожца обвиняют в покушении на совершение теракта в Херсоне во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в среду начал рассмотрение уголовного дела Павла Запорожца, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебное заседание в отношении Павла Запорожца объявляется открытым", - сказал судья.

Это первое уголовное дело в России по статье об акте международного терроризма, которое дошло до рассмотрения по существу в суде. Первое слушание должно было состояться 1 марта, но было отложено, так как подсудимого на тот момент не доставили в СИЗО.

По данным органов предварительного расследования, гражданин Украины Павел Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Источник уточнял ТАСС, что это происходило в Херсоне.

Статья 361 УК РФ ("Акт международного терроризма") введена федеральным законом в июле 2016 года, она предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Одним из первых известных преступлений, которое было квалифицированно по ней, стало убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в декабре того же года. Позднее по этой же статье было возбуждено уголовное дело по факту гибели экс-главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году и по факту взрывов в Донецке возле отеля с миссией ОБСЕ в 2019 году.

После начала спецоперации на Украине дела по этой статье возбуждались по фактам преступлений в Херсонской и Запорожской областях. Согласно открытым данным судебной системы РФ, помимо Запорожца, акт международного терроризма в 2022 году был вменен еще минимум семи мужчинам. Также по этой статье возбуждено дело по факту подрывов "Северных потоков".