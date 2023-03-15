Следствие требует заочного ареста бывшего издателя "Медузы" за фейки о ВС РФ

Илью Красильщика обвиняют по статье о публичном распространении заведомо ложной информации

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 16 марта рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заочно российского медиаменеджера, бывшего издателя "Медузы" (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) Ильи Красильщика по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Завтра в 09:30 в Басманном районном суде будет рассматриваться ходатайство следствия об избрании обвиняемому по п. "д", ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Илье Красильщику меры пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказал адвокат.