В Кировской области возбудили дело в отношении стрелявшего из окна мужчины

По информации следователей, житель Вятских Полян, будучи пьяным, стрелял в сторону полицейских, никто не пострадал

КИРОВ, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Вятских Полян, открывшего стрельбу из окна квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Вятские Поляны по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 марта в городе Вятские Поляны 47-летний пьяный мужчина из окна квартиры несколько раз выстрелил из ружья в сторону, где находились сотрудники полиции.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Соколов, мужчина до инцидента не употреблял спиртного на протяжении 16 лет. Он отметил, что других людей в квартире нет, полиция оцепила прилегающую территорию. Никто не пострадал.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов, вятскополянский межрайонный прокурор Сергей Муржин. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрея Виноградова.