В Белгородской области осудили двух мужчин за незаконный оборот оружия из зоны СВО

У фигурантов было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, а также 66 тротиловых шашек и более 15 тыс. патронов

БЕЛГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Белгородский районный суд вынес приговор двум мужчинам за незаконный вывоз оружия и боеприпасов из зоны специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыт канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконно перемещенных из зоны проведения СВО. <...> С учетом активного содействия раскрытию преступления и других имеющихся смягчающих обстоятельств Лебедев Н. А. приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ясинский Ю. В. - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у фигурантов было изъято 14 противотанковых управляемых ракет, 67 гранатометов, 77 ручных гранат и запалов к ним, а также 66 тротиловых шашек массой от 200 гр до 3 кг и более 15 тыс. патронов различного калибра. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222 и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия и боеприпасов").