В Кемерове возбудили дело после смерти ребенка при пожаре в квартире

Площадь возгорания составила 18 кв. м, устанавливаются обстоятельства произошедшего

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту смерти семилетнего ребенка в результате пожара в квартире одного из многоквартирных домов в Кемерове. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В ходе тушения пожара в квартире одного из многоквартирных домов Кемерова без сознания обнаружен ребенок, переданный для оказания квалифицированной помощи прибывшим медицинским работникам, однако предпринятые реанимационные мероприятия результата не дали, в связи с чем на месте происшествия была констатирована смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие судебные экспертизы.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что загорелась квартира на пятом этаже. В результате пожара в квартире обгорели стены, мебель и вещи на площади 18 кв. м. Для ликвидации последствий пожара были привлечены 20 человек личного состава и 6 единиц техники.