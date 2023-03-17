Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ярославле выросло до 12

По данным пресс-службы регионального УМВД, они нуждаются в амбулаторном лечении

ТАСС, 17 марта. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и трех автомобилей, которое произошло накануне на Московском проспекте в Ярославле, выросло с 4 до 12. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В результате ДТП 12 человек нуждаются в амбулаторном лечении (с места ДТП в медучреждение были доставлены пять человек, за медицинской помощью в медучреждения обратились еще семь человек)", - сказали в пресс-службе.

16 марта в 17:55 на Московском проспекте автобус марки ПАЗ врезался в автомобиль Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с машиной Mitsubishi Outlander, которая в свою очередь врезалась в Mitsubishi Lancer.