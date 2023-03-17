Росгвардия задержала в ДНР бывшего военнослужащего ВСУ за передачу информации о ВС РФ

Задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан в пригороде Мариуполя, он подозревается в передаче украинским националистам информации о передвижении российских войск. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Росгвардии.

"Бойцы спецподразделения войск национальной гвардии в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам. По оперативной информации, полученной от взаимодействующих структур Донецкой Народной Республики, задержанный мог передавать противнику координаты размещения и маршруты передвижения российских войск", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что сотрудники Росгвардии проверили жилое помещение и хозяйственные постройки на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ. "Свою военную форму и документы подозреваемый успел уничтожить, а средства индивидуальной защиты спрятал. Задержанного передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - закончили в ведомстве.