По факту возгорания на газопроводе в ХМАО возбудили уголовное дело

Пятеро госпитализированных имеют повреждения различной степени тяжести

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания на недействующей нитке магистрального газопровода в Белоярском районе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, где погиб человек и еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту произошедшего Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Пятеро госпитализированных имеют повреждения различной степени тяжести.

"Руководитель следственного управления М. В. Мокшин поставил расследование уголовного дела под личный контроль и поручил подчиненным доложить обо всех обстоятельствах происшествия", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в экстренных службах сообщали ТАСС, что возгорание произошло на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал - Европа компании "Газпром трансгаз Югорск" в районе крановых узлов на линейной части, пять человек пострадали, один погиб. По данным регионального управления МЧС, первое сообщение о происшествии поступило в 12:37 мск, в 13:45 мск горение отсутствовало. Угрозы для жителей и объектов экономики нет, расстояние до ближайшего населенного пункта составляет 30 км.

В пресс-службе прокуратуры уточняли также, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода. Директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что пострадавших сопровождают бригады анестезиологов-реаниматологов Няганской окружной больницы, их продолжат лечить в ожоговых центрах Сургута и Пыть-Яха.