Минюст намерен экстрадировать в США обвиняемого в поставках РФ товаров двойного назначения

Николаос Богониколос был арестован во Франции

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Американское министерство юстиции намерено добиваться экстрадиции в США арестованного во Франции Николаоса Богониколоса, обвиняемого в поставках России продукции военного и двойного назначения. Об этом сообщил во вторник прокурор восточного округа штата Нью-Йорк Бреон Пис, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

"Как указано в исковом заявлении, в течение многих лет обвиняемый занимался контрабандой в Россию технологий американского происхождения, военных технологий и технологий двойного назначения", - утверждал прокурор. По его версии, "обвиняемый был завербован Россией в 2017 году с целью проведения закупок" современных технологий для российских вооруженных сил, а также для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В список данной продукции попали "современная электроника и сложная испытательная техника, используемая в военных целях, включая такие сферы, как квантовая криптография, испытания ядерного оружия, тактическая техника".

Обвиняемый, продолжил прокурор, заявлял, что эта продукция должна была использоваться контролируемой им группой оборонных и технологических компаний в Нидерландах и Греции. На самом деле, утверждал Пис, "он незаконно отправлял ее в Россию". "Среди получателей [этих технологий] в России были центры, занимающиеся исследованиями в квантовой и ядерной областях, а также российские разведывательные службы. На прошлой неделе обвиняемый был арестован во Франции, и мой аппарат будет добиваться его экстрадиции", - сказал прокурор.