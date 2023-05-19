Два рейса из Читы в Москву задержали почти на пять часов из-за метеоусловий

Вылет одного борта запланировали на 10:00 мск, второго - на 10:10 мск

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Вылет двух рейсов из Читы в Москву авиакомпании S7 в пятницу задержали почти на пять часов из-за неблагоприятных метеоусловий в Чите - дождя и сильного ветра. Об этом сообщили в справочной читинского аэропорта.

"Вылет рейса S7-3046 задерживается до 16:00 местного времени (10:00 мск), вылет рейса S7-3048 - до 16:10 (10:10 мск). Задержка вызвана метеоусловиями аэропорта Читы", - сказали в справочной. В Чите идет дождь, ветер - 6,8 м/с.

По данным Flightradar24, два самолета, летевших в Читу из Москвы, ушли на запасной аэродром в Улан-Удэ.