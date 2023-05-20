В ДНР сообщили о выпущенных по Мариуполю со стороны ВСУ четырех ракетах большой дальности

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером в пятницу выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности. Об этом в ночь на субботу сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно данным, размещенным в телеграм-канале представительства, удар был нанесен в 21:20 с "северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь". Тип ракет не уточняется.

Ранее представитель силовых структур ДНР сообщил корреспонденту ТАСС о взрывах в районе старого аэропорта Мариуполя.