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обновлено 20 мая, 07:04
Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили о гибели человека при обстреле со стороны ВСУ села Раздол

Также огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Раздол Михайловского района Запорожской области в пятницу. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативных службах региона.

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"19 мая в селе Раздол Михайловского района огонь велся прицельно по населенному пункту. Один человек погиб. 19 мая около 22:00 мск огневой атаке украинских нацистов подверглось село Новомихайловка Черниговского района. Зафиксировано три прилета в здание Дома культуры. Пострадавших нет", - сказал представитель оперативных служб.

В пятницу ВСУ несколько раз обстреливали населенные пункты Запорожской области. Около 12:30 мск украинские подразделения нанесли удар из РСЗО "Град" в районе заповедника "Лысая гора" в Васильевском районе. Около 06:30 мск было зафиксировано пять попаданий в районе блокпоста на въезде в город Энергодар. Ранение получил один человек - водитель автомобиля скорой помощи. 

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