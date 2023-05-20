В Воронеже произошел пожар на складе с деревянными поддонами

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1 200 кв. м

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. В Железнодорожном районе Воронежа на Ленинском проспекте произошел пожар на складе с деревянными поддонами. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение с деревянными поддонами на площади 1 200 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в ведомстве. Ранее в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщали, что площадь пожара составляет 400 кв. м.

В МЧС добавили, что в ликвидации пожара задействовано порядка 80 человек и 22 единицы техники.

По данным регионального главка МЧС, работают восемь пожарных расчетов. Угрозы жилым домам нет. "Поскольку на данном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением, пять поливомоечных машин от администрации задействованы для подвоза воды", - добавили в пресс-службе управления.

На место происшествия для подвоза воды прибыл пожарный поезд ОАО "Российские железные дороги", отметили в пресс-службе регионального главка МЧС. "Поезд уже приступил к работе", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре на Ленинском проспекте, 174, поступила в 09:40 мск.

В новость внесены изменения (11:22 мск) - уточняется площадь пожара