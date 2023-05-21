На въезде в Кишинев произошла стычка между участниками провластного митинга и оппозицией

По словам лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина, организованный властями митинг "может дать старт ликвидации республики как независимого государства"

КИШИНЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в воскресенье пресекли стычку, которая на въезде в Кишинев произошла между прибывающими в город участниками организованного властями митинга "Европейская Молдова" и сторонниками оппозиционного движения "Гайдуки". Запись инцидента распространяют в Telegram-каналах местные СМИ.

"Мы организовали пикет против позиции властей, которые не разрешили людям с другой точкой зрения принять участие в митинге, на который людей организованно свозят сотни автобусов из районов", - заявил лидер движения "Гайдуки" Адриан Доминтюк. Он выразил возмущение, что полиция ранее не пропускала в Кишинев автобусы со сторонниками оппозиции, намеренно штрафуя водителей.

Ранее представители оппозиционных партий осудили планы властей использовать для организации митинга бюджетные средства, а также привлекать государственных служащих и работников бюджетных организаций. В свою очередь пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ пообещал, что кабинет министров представит детальный отчет о всех расходах.

"Полиция будет дежурить, чтобы обеспечить безопасность граждан, оказать им необходимую помощь. Призываем вас не оставлять автомобили без присмотра, ценные вещи на виду, постоянно следить за детьми, чтобы избежать любого риска и беречь личные вещи", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении Генерального инспектората полиции Молдавии.

Разные митинги

С инициативой провести в Кишиневе митинг, который должен продемонстрировать стремление граждан к евроинтеграции перед саммитом Европейского политического сообщества выступила президент республики Майя Санду. Его участники соберутся 1 июня на винодельне "Замок Мими" недалеко от Кишинева. По словам президента, основные расходы понесет госбюджет и только часть покроет Совет ЕС.

В оппозиции намерены бойкотировать организованный властями митинг и провести свои. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что митинг "организован для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора".

По мнению лидера молдавских коммунистов Владимира Воронина, организованный властями митинг "может дать старт ликвидации республики как независимого государства". Оппозиционная партия "Шор" намерена вывести сторонников на протесты в Бельцах, Оргееве и Комрате. По словам организаторов, их участники выступят в поддержку референдума о выборе геополитического и экономического вектора развития республики. В Гагаузии также пройдут митинги протеста против вмешательства руководства Молдавии выборы главы автономии.