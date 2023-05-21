21 мая, 11:24

В Щелкове микроавтобус врезался в дерево

Пострадали шесть человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В Щелкове в ДТП пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 12:20 мск на 16-м км автодороги Щелково - Фряново произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя маршрутным микроавтобусом Mercedes, по неустановленным причинам совершил съезд на обочину, после чего наехал на дерево", - сказали в главке.

Травмы получили пять пассажиров и сам водитель микроавтобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

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