В Щелкове микроавтобус врезался в дерево

Пострадали шесть человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В Щелкове в ДТП пострадали шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"Сегодня примерно в 12:20 мск на 16-м км автодороги Щелково - Фряново произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1998 года рождения, управляя маршрутным микроавтобусом Mercedes, по неустановленным причинам совершил съезд на обочину, после чего наехал на дерево", - сказали в главке.

Травмы получили пять пассажиров и сам водитель микроавтобуса. На месте работают сотрудники ГИБДД.