22 мая, 12:36,
обновлено 22 мая, 13:17
Выборы президента Турции

СМИ: в Нью-Йорке произошло нападение на "Турецкий дом"

Злоумышленники разбили окна генконсульства Турции

АНКАРА, 22 мая. /ТАСС/. Злоумышленники разбили стекла на входе в "Турецкий дом" в Нью-Йорке в районе Манхэттен, где расположены генконсульство Турции, в котором проходит голосование во втором туре президентских выборов, а также различные турецкие организации. Об этом в понедельник сообщил турецкий телеканал TGRT.

Канал публикует фотографию фасада здания, в котором разбиты более десятка стекол. Отмечается, что нападение совершили "сторонники террористов".

По данным телеканала A Haber, как минимум один человек совершил нападение на здание около 03:14 (10:14 мск). Он разбил стекла с помощью железного лома или куска арматуры. Турецкая сторона связалась с полицией Нью-Йорка. Вокруг здания установлено оцепление, начато расследование.

"Турецкий дом" - 36-этажный небоскреб высотой 171 м, расположенный на Манхэттэне напротив здания штаб-квартиры ООН. Здание было сдано в 2021 году. Оно построено по заказу Турции, проект разработало международное архитектурное бюро Perkins Eastman. 

Теги:
СШАТурцияВыборы президента Турции
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