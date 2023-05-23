23 мая, 00:21

Аэропорт мексиканского города Пуэбла приостановил работу из-за вулканического пепла

Пока не сообщается, когда аэропорт возобновит работу

МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт мексиканского города Пуэбла в понедельник приостановил работу из-за выброса пепла вулканом Попокатепетль. Об этом сообщило управление гражданской обороны штата в Twitter.

"Международный аэропорт имени братьев Сердан приостановил работу до нового уведомления в связи с падением пепла на взлетные полосы", - говорится в тексте.

Ранее местные власти постановили перевести на онлайн-обучение школы в 40 муниципалитетах штата Пуэбла, а также в некоторых районах штатов Мехико и Тласкала. Аэропорт столицы Мексики сообщил, что на выходных из-за активности Попокатепетля были задержаны или отменены 207 рейсов.

Попокатепетль входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. 21 мая управление гражданской обороны страны повысило уровень угрозы в связи активностью вулкана до пятого из семи. 

Теги:
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