23 мая, 07:11

Водитель фургона мог протаранить ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне намеренно

Gредставитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что полиция округа Колумбия сочла фургон безопасным

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Водитель фургона, который протаранил защитные барьеры рядом с Белым домом в Вашингтоне, мог сделать это умышленно. С таким утверждением в понедельник выступил представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

"Полиция округа Колумбия сочла фургон безопасным. Предварительное расследование показало, что водитель мог умышленно наехать на защитные барьеры на Лафайет-сквер", - отметил он в Twitter.

Представитель службы также указал, что против водителя будут выдвинуты обвинения.

Ранее Гульельми сообщал, что вечером в понедельник фургон протаранил защитный барьер на территории Лафайет-сквер рядом с Белым домом в Вашингтоне. Водитель задержан. Никто из представителей Секретной службы или сотрудников Белого дома в результате инцидента не пострадал. 

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