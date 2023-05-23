23 мая, 06:43

В Литве из-за разлива опасных веществ эвакуировали около 500 человек

Химические вещества с летучими газами оказались в централизованной канализационной системе Каунасского района

ВИЛЬНЮС, 23 мая. /ТАСС/. Разлив опасных химических веществ в Каунасском районе Литвы заставил эвакуировать около 500 человек. Об этом во вторник сообщил департамент полиции.

"Из-за опасных химических веществ с летучими газами, оказавшихся в централизованной канализационной системе, нам пришлось эвакуировать около 500 жителей Каунасского района", - говорится в сообщении.

Один из сотрудников противопожарно-спасательной службы, работавший на месте происшествия, получил химическое отравление и был госпитализирован. 

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