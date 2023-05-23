AFP: на манифестации в Канне один человек умер после раздавшегося рядом взрыва

По данным агентства, речь может идти о срабатывании пиротехнического заряда для сельхозработ

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Один участник манифестации против пенсионной реформы в Канне на юге Франции умер после громкого взрыва, прозвучавшего у городского вокзала, где проходит акция. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

По предварительным данным, пожилой мужчина, находившийся в толпе, почувствовал себя плохо после раздавшегося рядом взрыва. Ему оказали помощь полицейские медики, дежурившие поблизости, а также подоспевшие позже спасатели. Они провели непрямой массаж сердца и другие реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

Как уточняет агентство, речь может идти о срабатывании пиротехнического заряда для сельхозработ, который используют, например, для выкапывания отверстий в земле для посадки деревьев. Однако зачастую их взрывают и на акциях профсоюзов, которые с января протестуют против принятой правительством пенсионной реформы.

Акция протеста проходила в запрещенной для демонстраций зоне, в ней участвовало около 160 человек. Практически сразу после инцидента в центральном комиссариате полиции Канна на непродолжительное время отключилось электричество. Ранее днем неизвестные отключили газ на набережной Круазетт в районе Дворца фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский кинофестиваль.

Ни в одном из случаев профсоюзы не взяли на себя ответственность, однако еще в апреле представители энергетического подразделения "Всеобщей конфедерации труда" обещали помешать проведению кинофестиваля в знак протеста против пенсионной реформы. На этом фоне местные власти к церемонии открытия развернули возле Дворца фестивалей и конгрессов несколько электрогенераторов на случай отключения электричества.