Спасатель отряда "Центроспас" МЧС погиб в ходе учений в Подмосковье

Дмитрий Лысенко упал с крыши учебно-тренировочного здания

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работник отряда "Центроспас" МЧС России погиб на учениях на полигоне в Подмосковье, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

"23 мая 2023 года в ходе тренировки произошел несчастный случай - падение спасателя Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России ("Центроспас") с крыши учебно-тренировочного здания. В результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказали в МЧС.

Погибшему спасателю второго класса Дмитрию Лысенко было 34 года. Он участвовал в ликвидации последствий ЧС. Ведомство выразило соболезнования его родным и близким.

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России "Центроспас" был основан в 1992 году и стал первым отрядом Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, который в 1994 году был преобразован в МЧС России. За эти годы спасатели отряда участвовали в ликвидации 700 крупнейших международных, федеральных и региональных чрезвычайных ситуаций.