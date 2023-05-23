В Курской области три села обесточены из-за сброшенного ВСУ взрывного устройства

Пострадавших среди жителей нет

ТАСС, 23 мая. Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области. В результате происшествия обесточены три села. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь", - написал Старовойт.

Губернатор добавил, что пострадавших среди жителей нет, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.