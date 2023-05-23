В Ленобласти в результате падения мотопараплана погибли два человека

Организована проверка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. В Гатчине Ленинградской области в результате падения мотопараплана, по предварительным данным, погибли два человека. Организована проверка, сообщила во вторник пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в связи с падением мотопараплана в городе Гатчине Ленинградской области. По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал параплан с двумя гражданами на борту, которые погибли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования, отметили в пресс-службе.