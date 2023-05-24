В армянском парламенте произошла потасовка между депутатами

Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Саркисян раскритиковал судью Армена Даниеляна, некогда заключившего его под стражу

ЕРЕВАН, 24 мая. /ТАСС/. Потасовка произошла во вторник в парламенте Армении после выступления депутата от оппозиционной фракции "Армения" Артура Саркисяна, который раскритиковал судью Армена Даниеляна, некогда заключившего его под стражу. Заседание транслировали местные телеканалы.

"Я хочу, чтобы вы посмотрели мне в глаза", - обратился к Даниеляну Саркисян, после чего ему что-то ответили из рядов депутатов от власти и началась драка. Спикер парламента Ален Симонян вызвал в зал заседаний сотрудников безопасности, однако потасовка продолжилась и в коридорах парламента.

Армен Даниелян является кандидатом на пост члена Кассационного суда, в 2021 году, будучи судьей Апелляционного суда, он заключил под стражу депутата Саркисяна.