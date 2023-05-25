В Херсонской области задержали троих граждан России и Украины по делу об участии в НВФ

Целями формирования были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, вооруженная борьба за возвращение полуострова в состав Украины, нарушение территориальной целостности России

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Херсонской области задержали гражданина Украины и двоих граждан России по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления ФСБ по Херсонской области.

"УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД по Херсонской области по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны гражданин Украины 1964 года рождения и двое граждан России 1971 и 1981 годов рождения", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в 2016 году задержанные добровольно вступили на территории Украины в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана" (признан в РФ террористической организацией - прим. ТАСС), целью которого были продовольственная, энергетическая и водная блокада Крыма со стороны украинской границы, вооруженная борьба за возвращение полуострова в состав Украины, нарушение территориальной целостности России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ).