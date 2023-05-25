ФСО подтвердила, что попавший в ДТП в Москве 22 мая Aurus не имел отношения к патриарху

Автомобиль представительского класса с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Автомобиль Aurus, попавший в ДТП в центре Москвы в понедельник, не был закреплен за Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

"Информация, содержащаяся в публикациях ряда СМИ о том, что автомобиль Aurus, попавший в ДТП, закреплен за Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, не соответствует действительности", - говорится в поступившем в ТАСС в четверг ответе ФСО на запрос агентства.

В понедельник, 22 мая, в экстренных службах ТАСС сообщили, что автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. Пострадавших в ДТП не было. Некоторые СМИ утверждали, что этот Aurus мог иметь отношение к патриарху, однако источник в Московской патриархии опровергал эти данные.