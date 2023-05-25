Пожар на рынке "Акос" в Подмосковье потушен на площади 1,8 тыс. кв. м

Объявлена полная ликвидация пожара

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пожар на рынке "Акос" в подмосковном Одинцове ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 19:25 мск объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Вечером в среду на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцове загорелся торговый павильон. Первоначальная площадь возгорания составляла 150 кв. м. Пожар удалось локализовать на площади 1,8 тыс. кв. м. Ликвидация осложнялась высокой пожарной загрузкой. Пострадавших нет.

Строительный рынок "Акос" работает более 20 лет. На территории общей площадью 5,5 га расположено более 350 специализированных строительных магазинов.