В Италии распространили действие режима ЧС из-за наводнений на новые районы

Ранее он охватывал в основном северную область Эмилия-Романья

РИМ, 25 мая. /ТАСС/. Совет министров Италии в четверг на заседании решил распространить действие режима ЧС из-за наводнений на районы еще двух областей - Тосканы и Марке. Как говорится в опубликованном по итогам заседания документе, в список включены более десяти провинций этих регионов.

Отмечается, что на решение приоритетных задач в этих районах было выделено €8 млн. Изначально режим ЧС охватывал преимущественно северную область Эмилия-Романья, которая сильнее всех пострадала от стихии. Во вторник Совмин одобрил декрет о принятии там чрезвычайных мер на сумму более €2 млрд.

В четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на вертолете осмотрели пострадавшие районы Эмилии-Романьи. По словам главы ЕК, на оценку масштабов ущерба уйдет не менее трех месяцев.

Всего в результате наводнения на севере Италии, вызванного сильными дождями, погибли 15 человек. Согласно последним данным, 23 тыс. человек временно остались без крова. Более 600 дорог перекрыты из-за сошедших оползней. Разрушены фруктовые и овощные фермы. По заявлению местных властей, общий ущерб исчисляется €6 млрд.