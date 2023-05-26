Суд Новосибирска 13 июня огласит приговор экс-главе СО РАН Асееву по делу о мошенничестве

По мнению ученого, возбуждение уголовного дела против него - это следствие незаконного бездействия должностных лиц прокуратуры Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска 13 июня огласит приговор обвиняемому в мошенничестве экс-главе Сибирского отделения РАН академику Александру Асееву. Об этом сообщил ТАСС адвокат ученого Геннадий Шишебаров.

"Оглашение 13 июня в 14:00 (10:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

В пятницу Асеев выступил с последним словом в суде. По мнению ученого, возбуждение уголовного дела против него - это следствие незаконного бездействия должностных лиц прокуратуры Новосибирской области.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение потребовало приговорить Асеева к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. рублей. Защита просит для академика оправдательный приговор и признание права на реабилитацию.

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директора и научные руководители институтов СО РАН.