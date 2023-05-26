Авария привела к отключению интернета от одного из основных операторов Крыма

Специалисты делают все возможное для скорейшего ее устранения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Авария на сетях магистрального оператора связи "Миранда-медиа" (принадлежит Ростелекому на 19,19%) привела в пятницу к отключению от интернета абонентов в Крыму, сообщается на странице компании "ВКонтакте".

"Уважаемые абоненты, на сетях компании произошла авария. Специалисты делают все возможное для скорейшего ее устранения. Сервисы компании могут быть временно недоступны. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Перебои с интернетом от "Миранды-медиа" также наблюдаются в Мелитополе, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков, восстановление сети планируется в ближайшие два часа. В самой компании ТАСС пока не прокомментировали аварию.