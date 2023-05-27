В Адыгее завершили основной этап восстановительных работ в подтопленных паводком селах

Всего в ликвидации ЧС были задействованы около 150 человек и 44 единицы техники

МАЙКОП, 27 мая. /ТАСС/. Основной этап аварийно-восстановительных работ завершен в двух населенных пунктах Кошехабльского района Адыгеи - ауле Ходзь и селе Вольном, где дождевой паводок подтопил 350 приусадебных участков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Продолжаю держать на контроле обстановку в Кошехабльском районе, где от дождевого паводка пострадали домовладения, посевы и инфраструктура. Основной этап аварийно-восстановительных работ в ауле Ходзь и селе Вольном завершен. Спасатели оказали адресную помощь жителям по расчистке дворов - в первую очередь пожилым гражданам и семьям с маленькими детьми. Откачали воду из подвалов и с придомовых территорий по 56 адресам, продолжается откачка воды из колодцев и с огородов", - написал Кумпилов.

Глава региона уточнил, что всего в ликвидации ЧС были задействованы около 150 человек и 44 единицы техники РСЧС. Дорожные службы ведут расчистку дорожного полотна. Пять оценочных комиссий продолжают работу по подсчету подтопленных домов и приусадебных участков, санитарные врачи отслеживают эпидобстановку в пострадавших населенных пунктах.

"Постараемся оперативно вернуть жизнь селян в привычное русло и примем комплексные меры по защите населенных пунктов от повторения подобных ЧС", - добавил Кумпилов.

Ранее сообщалось, что на утро субботы в Ходзе после дождевого паводка оказались подтопленными 350 приусадебных участков, в 10 из которых вода зашла в дома. В подтопленных домовладениях проживают 1 418 человек, из них 178 - дети. Власти ввели режим ЧС муниципального характера.

Главное управление МЧС России по Адыгее предупредило жителей региона о сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и усилением ветра, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено до воскресенья.