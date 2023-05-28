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обновлено 28 мая, 15:35
Военная операция на Украине

Число мирных жителей, погибших в результате обстрела Алмазной в ЛНР, возросло до двух

Ранения получили восемь человек, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, которые погибли в воскресенье в результате удара украинских войск по городу Алмазная в ЛНР, возросло до двух. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

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"Сегодня днем нацисты подвергли обстрелу город Алмазная Луганской Народной Республики. В результате удара по жилому частному сектору погибла мирная жительница, пожилой мужчина скончался на операционном столе. Ранения получили восемь человек, все доставлены в центральную городскую больницу города Стаханова", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в мэрии Стаханова, в административном подчинении которого находится Алмазная, сообщили ТАСС, что при ее обстреле погиб один человек, еще девять получили ранения.

Ребенок, получивший ранения при обстреле города Алмазная со стороны ВСУ, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила член Совета Федерации от ЛНР Дарья Лантратова.

"Сегодня днем артобстрелу со стороны Украины подвергся город Алмазная. <…> Среди тех, кого доставили в больницу, десятилетний мальчик. Его состояние крайне тяжелое", - написала сенатор в своем телеграм-канале.

В мэрии Стаханова сообщали ТАСС, что удар по Алмазной в воскресенье украинские войска нанесли дважды - в 15:18 и 15:27 мск. Один дом полностью разрушен, также повреждены жилые строения, линия электропередачи и газопровод. 

Теги:
УкраинаРоссияПасечник, Леонид ИвановичВоенная операция на Украине
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