В Москве в торговом центре умер мужчина

Еще один госпитализирован, обстоятельства происшествия устанавливаются

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мужчина умер по неустановленной причине в торговом центре на Ходынском поле в Москве, куда пришел в компании друзей. Еще один госпитализирован. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Днем 28 мая 22-летний мужчина прибыл в компании друзей в торговый центр на Ходынском бульваре, где скончался. Кроме того, еще один мужчина 2003 года рождения, который также находился в компании, госпитализирован. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверочных мероприятий. Также на контроле надзорного ведомства принятие решения по результатам процессуальной проверки.