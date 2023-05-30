В Красноярском крае чиновницу подозревают в афере при ремонте дорог на 14,3 млн рублей

По версии следствия, она приняла от подрядчика работы, которые не соответствуют требуемому качеству

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Руководитель муниципального учреждения в Березовском районе Красноярского края вместе с директором коммерческой компании подозреваются в мошенничестве при выполнении дорожных работ на сумму более 14, 3 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "ЕнисейГрупп" и руководителя МКУ служба "Заказчик" по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). <…> Директору подрядной организации из краевого бюджета были перечислены денежные средства [в рамках муниципального контракта на ремонт дорог] в размере более 14,3 млн рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению", - говорится в сообщении.

По версии следствия, летом 2020 года подрядчик отремонтировал дороги в Березовском районе Красноярского края, но дорожное покрытие не соответствовало требованиям. Директор подрядной организации изготовил поддельные протоколы испытания асфальтобетонных вырубок, заверив их поддельным оттиском печати и подписями должностных лиц, ответственных за проведение испытаний. "Вступив в преступный сговор с руководителем МКУ служба "Заказчик", подозреваемый предоставил фиктивные протоколы в адрес МКУ "Служба заказчика", где руководитель, зная, что работы не соответствуют предъявляемому качеству, приняла их, не организовав проведение претензионной работы по устранению выявленных недостатков", - пояснили в ведомстве.

По данным регионального главка МВД, полицейские провели обыски в доме, автомобиле и офисе предпринимателя. Была изъята документация, поддельные печати и оргтехника.