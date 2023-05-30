Суд в Саратове приговорил к 19 годам колонии женщину, отравившую внуков и дочь-инвалида

Преступление произошло в декабре 2021 года в селе Александровка

САРАТОВ, 30 мая. /ТАСС/. Саратовский областной суд признал 50-летнюю жительницу Марксовского района виновной в убийстве дочери-инвалида и трех малолетних внуков. Ее приговорили к 19 годам колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Ширяеву Лидию Викторовну виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на один год", - сказала судья Светлана Гоголева. Ранее вердиктом коллегии присяжных заседателей женщина была признана виновной.

Адвокат осужденной Владимир Бурдонов сообщил журналистам, что будет добиваться оправдания подзащитной. "[Будем] подавать апелляционную жалобу", - сказал он.

Преступление произошло в декабре 2021 года в селе Александровка Марксовского района. По данным пресс-службы прокуратуры региона, из личной неприязни женщина задумала убить своих внуков 3, 5 и 7 лет, а также 23-летнюю недееспособную дочь-инвалида. Готовя еду, злоумышленница подмешала туда отравляющее вещество. После приема пищи у потерпевших ухудшилось состояние, двое внуков умерли на месте, а дочь и третий ребенок были госпитализированы в лечебные учреждения, где вскоре умерли.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в ходе первоначальных проверочных мероприятий женщина вела себя спокойно, в преступлении она не сознавалась и придумывала иные версии. Через несколько месяцев следователи провели в доме дополнительные следственные действия, на этот раз злоумышленница вела себя взволнованно. После приглашения на дополнительный допрос она подробно рассказала о случившемся, а затем воспроизвела события во время проверки показаний на месте.