30 мая, 18:09

Четыре человека могли отравиться хлором в бассейне на северо-востоке Москвы

Жизни пострадавших ничего не угрожает

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту недомогания четырех посетителей бассейна в фитнес-клубе на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление СК РФ.

"Во время пребывания в бассейне в одном из фитнес-клубов, расположенном на северо-востоке Москвы, четыре человека почувствовали недомогание в виде жжения в глазах и сильного кашля. Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших ничего не угрожает, отметили в СК.

В экстренных службах агентству уточнили, что посетители бассейна могли отравиться хлором из-за его высокой концентрации в воде. 

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