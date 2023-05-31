31 мая, 09:23

В Москве полицейская машина столкнулась с такси и вылетела на тротуар

ДТП произошло на улице Покровке

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полицейская машина и такси столкнулись на улице Покровке в центре Москвы и автомобиль с полицейскими вылетел на тротуар. Об этом ТАСС в среду сообщили в экстренных службах.

"На улице Покровке в районе дома 35/17, строение 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств - полицейской машины и такси. В результате столкновения автомобиль полиции выехал на тротуар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о пострадавших, а также причины и обстоятельства произошедшего уточняется. 

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