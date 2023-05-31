В Ленобласти более 25 тыс. жителей остались без воды из-за аварии на очистных сооружениях

По данным администрации Отрадного, нечистоты тоннами сливаются в Неву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Более 25 тыс. жителей Отрадного в Ленинградской области остались без воды из-за протечки на канализационных очистных сооружениях, сообщается в среду в официальной группе во "ВКонтакте" администрации МО "Город Отрадное".

"В городе проблема с канализационными стоками - прямо сейчас нечистоты тоннами сливаются в Неву. Комиссией по ЧС было проведено совещание и принят ряд решений. Очистные, которыми владеет администрация Кировского района, должны быть обследованы при содействии Леноблводоканала, для этого в городе отключат всю воду с 9:00, с 10:00 - канализационные насосные станции", - говорится в сообщении.

Леноблводоканал будет осуществлять подвоз питьевой воды. Время, когда воду и канализационные насосные станции включат, пока неизвестно. Планируется, что все работы завершатся до вечера.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора работают на месте аварии, произошедшей на канализационной насосной станции в Отрадном, сообщила пресс-служба надзорного органа. Экспертная лаборатория отберет пробы.

"Подчеркнем, очистные сооружения в Отрадном находятся в аварийном состоянии. Очистка стоков не производится. В 2021 году МУП "Водоканал Кировского района", на чьем балансе находились очистные, управлением направлена претензия о возмещении ущерба, причиненного Неве в размере 213,43 млн рублей в результате сброса неочищенных стоков. В добровольном порядке ущерб не возмещен", - говорится в сообщении.

Отрадное Кировского района Ленинградской области, расположен на Приневской низине, в 20 км к востоку от Санкт-Петербурга. Нева вытекает из Ладожского озера, проходит через Петербург и впадает в Финский залив. Как уточнили ТАСС в комитете по природопользованию и охране окружающей среды города, мобильная экологическая служба постоянно следит за обстановкой на территории Северной столицы.