В Ессентуках ливень подтопил дороги и оставил без света несколько улиц

В городе организовали мониторинг уровня воды в реках

ПЯТИГОРСК, 31 мая. /ТАСС/. Сильный ливень в Ессентуках подтопил дороги, создав заторы, а также оставил несколько улиц без света, сообщил глава курорта Александр Некристов.

"Стихия, как и обещали синоптики, разыгралась над Ессентуками. Уже полчаса мы наблюдаем над городом интенсивные ливневые осадки. Все службы оперативного реагирования приведены в режим повышенной готовности. Первостепенная задача ГО ЧС - мониторинг уровня воды в реках, держим ситуацию на контроле", - написал Некристов в Telegram-канале.

На видео, размещенном в его Telegram-канале, видно, что проезжие части подтопило, на дорогах образуются заторы. "По информации диспетчера электросетей 31 мая в 15:10, в связи с погодными условиями произошло аварийное отключение электроэнергии в 3-м микрорайоне, по улице Крупской, улице Первомайской, улице 9 Января. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - два часа", - добавил глава города. В пресс-службе уточнили, что без света остались порядка 500 человек.

Некристов также отметил, что в некоторых микрорайонах прошел град. Специалисты комбината по благоустройству приступают к работе по вывозу упавших веток.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 31 мая и 1 июня в Ставропольском крае местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. В связи с этим ГУ МЧС по краю объявило штормовое предупреждение.