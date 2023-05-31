Чиновника из Новокузнецка арестовали по делу о превышении полномочий

Под стражей Тимофей Чепурной проведет два месяца

КЕМЕРОВО, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Новокузнецке постановил отправить под стражу на два месяца председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации по делу превышении должностных полномочий при реконструкции ледовой арены. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 29 июля 2023 года", - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении чиновника администрации Новокузнецка возбудили по п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, из корыстной заинтересованности". Ущерб бюджету города составил более 8 млн рублей.

Следствие считает, что в сентябре 2022 года чиновник, действуя в интересах коммерческой организации, незаконно согласовал демонтаж конструкции при ремонте ледовой арены. Согласно данным сайта администрации Новокузнецка, председателем комитета является Тимофей Чепурной.

Изначально конкурс на ремонт ледовой арены в Новокузнецке выиграла инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула. Из-за постоянного переноса сроков работ в 2022 году объект передали местной строительной компании "Альтаир-НК", гендиректором которой является депутат горсовета от "Единой России" Владимир Глухов. В отношении него также возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной. Его членство в партии приостановили.

В пресс-службе горсовета уточнили, что официальной информации по данному вопросу в Новокузнецкий городской совет народных депутатов не поступало.