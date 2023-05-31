В горах Дагестана сошел сель

Заблокированы две дороги

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Две горные дороги, ведущие к населенным пунктам в Унцукульском районе Дагестана, закрыты из-за схода селевых потоков. Об этом сообщили журналистам в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В Унцукульском районе на автомобильной дороге республиканского значения Буйнакск - Гимры - Чирката в результате проливного дождя с градом сошли селевые потоки. На нескольких участках наблюдается вынос селевых масс на проезжую часть. <…> На участке км 36 - км 49 (Временный поселок - Ахульго) дорога закрыта",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе также закрыта дорога республиканского значения Шамилькала - Временный поселок.

Дорожники просят водителей транспортных средств, следующих в горные районы, соблюдать предельную осторожность при проезде селеносных участков в дождливую погоду. "Ни в коем случае не пытайтесь проехать через движущиеся селевые массы. Отъезжайте на безопасное расстояние и дождитесь прибытия дорожных служб и расчистки дорог", - добавили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в отдельных районах республики в среду ожидается сильный дождь и гроза.