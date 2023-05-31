31 мая, 15:33

В горах Дагестана сошел сель

Заблокированы две дороги

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Две горные дороги, ведущие к населенным пунктам в Унцукульском районе Дагестана, закрыты из-за схода селевых потоков. Об этом сообщили журналистам в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В Унцукульском районе на автомобильной дороге республиканского значения Буйнакск - Гимры - Чирката в результате проливного дождя с градом сошли селевые потоки. На нескольких участках наблюдается вынос селевых масс на проезжую часть. <…> На участке км 36 - км 49 (Временный поселок - Ахульго) дорога закрыта",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в районе также закрыта дорога республиканского значения Шамилькала - Временный поселок.

Дорожники просят водителей транспортных средств, следующих в горные районы, соблюдать предельную осторожность при проезде селеносных участков в дождливую погоду. "Ни в коем случае не пытайтесь проехать через движущиеся селевые массы. Отъезжайте на безопасное расстояние и дождитесь прибытия дорожных служб и расчистки дорог", - добавили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, в отдельных районах республики в среду ожидается сильный дождь и гроза. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация