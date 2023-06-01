В летевшем из Сочи в Челябинск самолете умерла женщина

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи

ТАСС, 1 июня. Свердловская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти женщины на борту самолета "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс Сочи - Челябинск. Организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"На борту воздушного судна, выполнявшего рейс U6 619 по маршруту Сочи - Челябинск, авиакомпании "Уральские авиалинии" скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании", - сказано в сообщении.

В официальном Telegram-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщается, что проводится также доследственная проверка. Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовятся к назначению медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.