В гостинице Ростова-на-Дону из-за задымления эвакуировали более 80 человек

Речь идет о Marins Park Hotel Rostov

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Более 80 человек эвакуировали из Marins Park Hotel Rostov в Ростове-на-Дону из-за задымления на территории гостиницы, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 59, гостиница Marins Park Hotel. Сообщение о задымлении в хозпостройке на территории. Эвакуированы 50 посетителей и 30 сотрудников", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в гостинице произошла разгерметизация канистры с кислородным растворителем для стирки белья, возгорания нет, угроза отсутствует. На месте работает звено газодымозащитной службы.

В новость внесена правка (13:36 мск) - уточняется число эвакуированных сотрудников