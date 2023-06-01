В Ингушетии автобус столкнулся с двумя машинами

Погиб один человек, пострадали трое

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Назрани в Ингушетии. По предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали, сообщили ТАСС в МЧС республики.

"Авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Назрани на улице Муталиева. Предварительно, три человека пострадали и один скончался от полученных травм", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что на момент ДТП в автобусе находился один человек. Погибший и пострадавшие находились в одном из легковых автомобилей марки Mazda.