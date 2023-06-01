В офисах Фингвардии и Frontex идут обыски по делу о гибели мигрантов у берегов Калабрии

У берегов Кутро 26 февраля 94 человека погибли в результате крушения лодки

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Итальянские карабинеры проводят обыски по распоряжению прокуратуры Кротоне в офисах Агентства ЕС по контролю границ Frontex, службы береговой охраны и Финансовой гвардии в рамках расследования крушения судна у берегов Италии в феврале. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA.

Расследование должно установить, была ли оказана потерпевшим крушение своевременная помощь и можно ли было его предотвратить. Отмечается, что по делу проходят уже несколько подозреваемых.

У берегов Кутро (провинция Кротоне в области Калабрия) 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами. Спастись смогли 80 человек, погибли 94. Среди погибших было много детей и женщин. Выходцы преимущественно из Афганистана, а также из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии отплыли из Турции за четыре дня до трагедии. По данным СМИ, за "переезд в Европу" беженцы заплатили до $7,5 тыс. У многих были родственники в Европе.

9 марта правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Итальянская полиция обнаружила и задержала трех незаконных перевозчиков людей.

Власти Италии подвергались критике за то, что лодке не была оказана своевременная помощь. Итальянская служба береговой охраны указывала, что поступившие сообщения от Frontex, самолет которой засек лодку за несколько часов до трагедии, не содержали сигналов тревоги.