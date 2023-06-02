В Кемерове неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов

Злоумышленник потребовал перевести ему 1,3 млн рублей

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в Кемерове, а также потребовал 1,3 млн рублей, угрожая убийством двоих детей. Об этом сообщили в Кемеровской районном суде.

"В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании. Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1,3 млн рублей на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьет двух детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация была передана в правоохранительные органы.