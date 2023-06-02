В ЛНР умер ребенок, раненный при обстреле Алмазной украинскими войсками

10-летний мальчик не приходил в сознание с 28 мая

ЛУГАНСК, 2 июня. /ТАСС/. Получивший тяжелые ранения при обстреле города Алмазной в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 28 мая 10-летний мальчик умер в больнице. Об этом сообщил мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится город, Сергей Жевлаков.

"10-летний Даниил, который 28 мая получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооруженными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание. <…> Искренние соболезнования родителям мальчика", - написал он в Telegram-канале.

28 мая украинские войска обстреляли Алмазную из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным минздрава республики, три человека погибли. В мэрии Стаханова сообщали ТАСС о девяти раненых. В результате прямого попадания один дом полностью разрушен, также повреждены жилые строения, линия электропередачи и газопровод. 29 мая министр здравоохранения региона Наталия Пащенко сообщала, что состояние двух раненых, включая ребенка, остается тяжелым и крайне тяжелым.